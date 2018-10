Lagos (AFP) Bei zeitgleichen Angriffen auf mehrere Dörfer in Nigeria sind insgesamt 37 Menschen getötet worden. Die bewaffneten Täter seien am frühen Dienstag gegen 02.00 Uhr in vier Dörfer des zentralnigerianischen Bundesstaats Plateau eingedrungen und hätten ihre wehrlosen Opfer erschossen, teilte ein nigerianischer Militärsprecher mit. Die Angreifer flohen demnach, als die Armee anrückte. Das Motiv der Tat war zunächst unklar.

