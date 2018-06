Lagos (AFP) Während immer mehr Länder rund um den Globus auf Kunststoff-Geldscheine setzen, will das arme Nigeria wieder komplett zu Banknoten aus Papier zurückkehren. Nach der Einführung der Polymer-Scheine 2007 habe sich gezeigt, dass die Kunststoff-Noten wegen des "besonders heißen Klimas in Nigeria schnell ausbleichen, was sie nach einer gewissen Zeit abgenutzt aussehen lässt", sagte Ugochukwu Okoroafor, Sprecher der Zentralbank Nigerias (CBN), der Nachrichtenagentur AFP. In den vergangenen Jahren habe es in der Bevölkerung großen Unmut über die Qualität der neuen Geldscheine gegeben.

