Panama-Stadt (AFP) Der Panama-Kanal hat im vergangenen Geschäftsjahr fast eine Milliarde Dollar in den Staatshaushalt gespült. Von Oktober 2012 bis Ende September 2013 überwies die Kanalbehörde 981,8 Millionen Dollar (725,6 Millionen Euro) an den Staat, wie sie am Dienstag mitteilte. In den vergangenen 14 Jahren unter panamaischer Kontrolle flossen demnach mehr als 8,5 Milliarden Dollar Einnahmen aus dem Betrieb des Kanals in den Haushalt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.