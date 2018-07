Berlin (dpa) - Bis in die Nacht rangen Union und SPD um den Koalitionsvertrag. In wenigen Stunden geht es weiter - in die voraussichtlich letzte Runde. Viele Fragen sind noch offen, aber die Stimmung ist nicht schlecht.

