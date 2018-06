Berlin (dpa) - SPD-Fraktionsvize Elke Ferner sagte vor Beginn der womöglich entscheidenden Verhandlungen am Dienstagabend: "Die Bedingungen sind klar.

Die Inländer dürfen nicht zusätzlich belastet werden, es muss europakonform sein und dann müssen die liefern, die das unbedingt haben wollen."

Union und SPD verständigten sich zunächst auf einen Kompromissvorschlag. Um mehr Geld für die Straßen zu bekommen, "werden wir einen angemessenen Beitrag der Halter von nicht in Deutschland zugelassenen PKW erheben (Vignette) mit der Maßgabe, dass kein Fahrzeughalter in Deutschland stärker belastet wird", heißt es im dritten Entwurf des Koalitionsvertrags. Ein konkretes Modell liegt bislang nicht vor. Eine endgültige Maut-Einigung sollte erst in der Schlussrunde von Union und SPD fallen.

Organigramm der Verhandlungen

Besetzung der großen Verhandlungsrunde

Vorsitzende der Arbeitsgruppen

Besetzung der Arbeitsgruppen

Überblick über alle Arbeitsgruppen

CDU/CSU-Wahlprogramm

SPD-Wahlprogramm