Berlin (dpa) - Union und SPD haben ihre voraussichtlich vorletzte Verhandlungsrunde nach rund elf Stunden beendet. SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte auf die Frage, ob alles geschafft sei: "Wir sind geschafft!" Um 8.00 Uhr kommt die SPD-Spitze im Willy-Brandt-Haus zu eigenen Beratungen zusammen. Ab 12.00 Uhr tagen Union und SPD dann gemeinsam in kleiner Runde. Die große Verhandlungsrunde kommt um 19.30 Uhr zusammen. Am Mittwoch soll der Koalitionsvertrag fertig sein. Die Stimmung in den Gesprächen sei besser geworden, hieß es.

