Köln (SID) - Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters Schweriner SC warten auch nach dem dritten Spieltag der Champions League weiter auf den ersten Sieg. Beim tschechischen Vertreter Agel Prostejov unterlag die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski mit 1:3 (17:25, 25:23, 17:25, 17:25), nachdem das Team schon gegen die Favoriten Eczacibasi Istanbul und RC Cannes verloren hatte.

Mit der Pleite rückt der dritte Platz in der Gruppe D, der zur Teilnahme am CEV Cup berechtigt, für den Tabellendritten der Bundesliga in weite Ferne. Vor dem Rückspiel gegen Prostejov in der kommenden Woche hat Schwerin null Punkte auf dem Konto und nur einen Satz gewonnen.

Ligakonkurrent VT Aurubis Hamburg steht derweil in der Hauptrunde des Challenge Cups. Nachdem die Hamburgerinnen in der zweiten Qualifikationsrunde bereits das Hinspiel gegen Doprastav Bratislava mit 3:2 für sich entschieden hatten, gewann das Team von Trainer Helmut von Soosten auch das Rückspiel in der Slowakei mit 3:1 (22:25, 25:17, 25:23, 25:16). Für Hamburg war es erst der dritte Saisonsieg, neben den beiden Erfolgen auf europäischer Bühne gelang nur einer im DVV-Pokal. Die erste Hauptrunde wird zwischen dem 10. und dem 12. Dezember ausgetragen, das Bundesliga-Schlusslicht bekommt es in der Runde der letzten 32 mit dem kroatischen Vertreter OK Porec zu tun.