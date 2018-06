Köln (SID) - Die Sport-Highlights am Dienstag, 26. November 2013

FUSSBALL: Dortmund empfängt Neapel, Schalke in Bukarest

BASKETBALL: ratiopharm Ulm spielt im Eurocup gegen Valencia Basket

EISHOCKEY: Die Kölner Haie treffen auf Meister Eisbären Berlin

FUSSBALL: Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund empfängt den italienischen Top-Klub SSC Neapel in der Champions League. Das Team von Trainer Jürgen Klopp braucht dringend einen Sieg, um nach Punkten zu den Italienern aufzuschließen und die Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Schalke 04 will derweil bei Steaua Bukarest einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde machen. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr.

BASKETBALL: Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm will im Eurocup gegen den spanischen Vertreter Valencia Basket die Spitzenposition in der Gruppe C verteidigen und sich für die bisher einzige Niederlage in der Gruppenphase revanchieren. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath gewann die letzten drei Eurocup-Partien in Folge. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr.

EISHOCKEY: In der Deutschen Eishockey Liga beschließen Tabellenführer Kölner Haie und Meister Eisbären Berlin ab 19.30 Uhr den 22. Spieltag. Die Hauptstädter haben sich nach ihrem schwachen Saisonstart gefangen und konnten sieben der vergangenen zehn Ligaspiele gewinnen. Köln ist seit fünf Spielen ohne Niederlage und will die Spitzenposition ausbauen.