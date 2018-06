Rom (Italien) (AFP) Die Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der UNO, die FAO, rät zum kräftigen Konsum von Milch und Milchprodukten. Arme Menschen könnten damit nicht nur ihre Ernährung verbessern, sondern mit der Produktion auch ihr Einkommen, teilte die FAO am Dienstag in Rom mit. Die Nachfrage nach Milch steige, vor allem in den Schwellenländern. Gleichzeitig aber vertrügen viele Menschen mit Laktose-Intoleranz Kuhmilch nicht. Es gebe also großen Bedrf für andere Milch - etwa von Esel, Elch, Rentier, Kamel oder Yak.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.