Los Angeles (AFP) Der neue "Tribute von Panem"-Film ist noch besser in den Kinos gestartet als sein weltweit erfolgreicher Vorgänger. Insgesamt seien in Nordamerika am ersten Wochenende Tickets im Wert von 158,1 Millionen Dollar (116,8 Millionen Euro) für "Die Tribute von Panem - Catching Fire" verkauft worden, teilten die Experten von Exhibitor Relations am Montag (Ortszeit) mit. Das sei der sechstbeste Kinostart aller Zeiten in den USA und Kanada gewesen. Den Rekord hält "Marvel’s The Avengers", der im vergangenen Jahr an seinem ersten Kino-Wochenende in Nordamerika gut 207 Millionen Dollar einspielte.

