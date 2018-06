Julian Assange, der Gründer von Wikileaks, entgeht in den USA wahrscheinlich einer Anklage wegen der Veröffentlichung von Geheimdokumenten, wie die Washington Post berichtet. Der Zeitung zufolge werde das Justizministerium in Washington so gut wie sicher von einer Strafverfolgung Assanges absehen. Der Grund sei, dass die amerikanischen Justizbehörden sonst auch gegen US-Medien vorgehen müssten, die geheime Regierungsdokumente veröffentlichen.

Der Washington Post zufolge hat das Justizministerium der USA noch keine endgültige Entscheidung gefällt. Im Gegensatz zu Wikileaks-Informantin Chelsea Manning (vormals Bradley Manning) oder dem früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden habe Assange aber nicht in Diensten der Vereinigten Staaten gestanden. Daher sei eine Anklage des Australiers wegen Geheimnisverrats problematisch. Sollte das US-Ministerium bei dieser Rechtsauffassung bleiben, würde es die Enthüllungsplattform Wikileaks indirekt als journalistische Institution anerkennen.