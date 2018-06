New York (AFP) In New York hat laut einer neuen Studie jedes fünfte Kind nicht genug zu essen. Dies sei eine Zunahme von zehn Prozent binnen vier Jahren, teilte die Organisation Koalition gegen den Hunger am Dienstag mit. Insgesamt lebte ihren Angaben zufolge in der US-Ostküstenmetropole zwischen 2010 und 2012 jeder sechste Einwohner in einem Haushalt, in dem es nicht genug zu essen gab. Dies waren 1,3 und 1,4 Millionen Menschen, darunter knapp 500.000 Kinder.

