Washington (AFP) Wikileaks-Gründer Julian Assange entgeht einem Bericht der "Washington Post" zufolge wohl einer Anklage in den USA wegen der Veröffentlichung von Geheimdokumenten. Die Zeitung schrieb am Dienstag, dass das Justizministerium in Washington "so gut wie sicher" von einer Strafverfolgung absehen werde. Der Grund sei, dass die Justiz sonst auch gegen US-Medien vorgehen müsste, die vertrauliche Regierungsdokumente veröffentlichen.

