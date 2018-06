Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) (AFP) Papst Franziskus hat die islamischen Staaten "demütig angefleht", den Christen in ihrem Land die freie Ausübung ihrer Religion zu ermöglichen. In seinem am Dienstag veröffentlichten Dokument mit dem Titel "Evangelii Gaudium" ("Freude des Evangeliums") erinnerte das Oberhaupt der katholischen Kirche daran, dass auch die muslimischen Gläubigen in den westlichen Ländern Religionsfreiheit genössen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.