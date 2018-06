Östersund (SID) - Mit den im Sommer verletzten Andreas Birnbacher (Schleching) und Miriam Gössner (Garmisch) nehmen die deutschen Biathleten die ersten Einzelrennen im Olympia-Winter in Angriff. Dies bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV) in einer Mitteilung, in der er das Aufgebot für den Weltcup im schwedischen Östersund bekanntgab. Ein Einsatz der 23 Jahre alten Gössner im Einzel über 15 km am Mittwoch (17.15 Uhr/ZDF) entscheidet sich allerdings erst kurzfristig.

"Beim Sprint und im Verfolger sollte sie aber aller Voraussicht nach dann sicher mit dabei sein. Wunderdinge werden wir aber ganz sicher keine erwarten. Es ist eh schon ein kleines Wunder, wie sie sich seit ihrem schweren Unfall zurückgekämpft hat", sagte Bundestrainer Uwe Müssiggang.

Gössner hatte im Mai in der Vorbereitung in ihrer zweiten Heimat Norwegen bei einem Radsturz unter anderem Brüche an der Lendenwirbelsäule erlitten. "Dieses Jahr geht es nur um Olympia. Und wenn es sinnvoller ist, auf den ein oder anderen Weltcup zu verzichten, werde ich das sicher machen", hatte sie im SID-Interview berichtet.