Der Billigflieger Ryanair will künftig öfter von größeren europäischen Flughäfen aus starten. In den nächsten fünf Jahren werde die irische Fluggesellschaft auf den meisten Hauptflughäfen in Europa vertreten sein, kündigte Unternehmenschef Michael O'Leary in Brüssel an. Die drei wichtigsten Drehkreuze Europas – London-Heathrow, Charles-de-Gaulle in Paris und den Flughafen Frankfurt – schloss er allerdings aus. Auf den größeren Flughäfen wie etwa Brüssel-Zaventem könnten Ryanair-Flüge etwas teurer werden.

In dieser Woche hatte O'Leary bereits Vereinbarungen mit den größten Flughäfen in Brüssel und in Rom bekanntgegeben. "Wir haben viele Pläne für die Hauptflughäfen in Deutschland", sagte er. Konkrete Angaben machte er nicht.

Bislang ist Ryanair auf zwölf deutschen Flughäfen vertreten, darunter Weeze bei Düsseldorf oder Memmingen bei München. Auch an diesen Standorten wolle die Fluglinie weiter wachsen, sagte O'Leary.