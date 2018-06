Stuttgart (AFP) Schauspieler Hannes Jaenicke hat in vielen deutschen Städten ein Fahrrad, um als Radfahrer die Umwelt zu schützen. "Ich habe in jeder deutschen Großstadt ein Fahrrad stehen, in München und Berlin sogar zwei", sagte der 53-Jährige am Mittwoch in der Sendung "SWR1 Leute". "Wenn ich es irgendwie vermeiden kann, fahre ich tatsächlich Fahrrad und vermeide Verbrennungsmotoren", begründete er dies.

