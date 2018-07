Berlin (AFP) Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD haben auch nach 15 Stunden noch keinen Durchbruch beim Thema Finanzen gebracht. In der SPD-Parteizentrale in Berlin berieten am frühen Mittwochmorgen weiterhin die Parteispitzen in der kleinen, 15-köpfigen Runde. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen wurde um eine gemeinsame Linie bei der Finanzierung der geplanten Vorhaben gerungen. Zuvor vereinbarte die kleine Runde, die am Dienstag um die Mittagszeit zusammengekommen war, die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 Euro sowie ein Rentenpaket. Zudem verständigten sie sich auf die Einführung einer Pkw-Maut, wozu es 2014 ein Gesetz geben soll.

