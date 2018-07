Mainz (Deutschland) (AFP) Sportmoderator Waldemar Hartmann hat kein Glück mit Fußball-Quizfragen: Nach seinem berühmt gewordenen Aussetzer als Telefonjoker beim RTL-Quiz "Wer wird Millionär" patzte der 65-Jährige erneut öffentlich beim Test seines Fachwissens. In der ZDF-Sendung "Markus Lanz" lag er am Dienstagabend bei der Frage falsch, wie oft Deutschland nicht an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen hat. "Ich glaube drei Mal", tippte Hartmann. Die richtige Anwort war zwei Mal, 1930 in Uruguay und 1950 in Brasilien.

