Paris (AFP) Die Lufthansa streicht wegen eines Streiks am Wochenende alle ihre Flüge zum Pariser Flughafen Roissy. Die Fluglinie teilte am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit, von Freitag bis einschließlich Sonntag würden wegen einer Streikankündigung sämtliche Flüge nach Roissy annulliert. Aus Gewerkschaftskreisen hieß es, hundert Prozent des Bodenpersonals, deren Stellen im kommenden Jahr ausgelagert werden sollen, wollten an dem Streik teilnehmen. Betroffen sind rund 20 Flüge pro Tag.

