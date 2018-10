Los Angeles (dpa) - Der von zahlreichen Produktionspannen verfolgte Western "Jane Got a Gun", mit Natalie Portman als Hauptdarstellerin und als Co-Produzentin, soll 2014 in die Kinos kommen.

"Variety" zufolge peilt das verantwortliche Studio einen Starttermin Ende August an. Regisseurin Lynne Ramsay hatte kurz vor dem Drehstart im März das Handtuch geworfen, sie wurde durch Gavin O'Connor ersetzt. Michael Fassbender, Jude Law und Bradley Cooper sprangen von dem Western ab. Noah Emmerich, Ewan McGregor und Joel Edgerton kamen stattdessen an Bord. Edgerton ("Zero Dark Thirty") spielt in dem Western den Ex-Liebhaber einer Frau (Portman), deren Ehemann (Emmerich) von Banditen fast erschossen wird. Um ihre Farm und ihre Familie zu verteidigen, bittet sie ihn um Hilfe.