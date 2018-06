Paris (AFP) Das Emirat Dubai richtet die Weltausstellung im Jahr 2020 aus. Dies beschlossen am Mittwoch die Delegierten beim Internationalen Büro der Ausstellungen (BIE) in Paris. Das Teilgebiet der Vereinigten Arabischen Emirate schlug damit das türkische Izmir, das russische Jekaterinburg und São Paulo in Brasilien aus dem Rennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.