Paris (AFP) Izmir, Dubai, Jekaterinburg oder São Paulo: In Paris hat am Mittwochnachmittag die Abstimmung über den Ort für die Weltausstellung 2020 begonnen. Das Ergebnis des geheimen Votums der Delegierten beim Internationalen Büro der Ausstellungen (BIE), dem 168 Mitgliedsstaaten angehören, sollte am Abend feststehen. Als Favoriten galten die türkische Hafenstadt Izmir und Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.