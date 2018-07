Berlin (SID) - Der brasilianische Mittelfeldspieler Ronny vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC verzichtet offenbar für eine bessere Fitness auf den Winterurlaub in seiner Heimat. Nach Angaben seines Beraters Dino Lamberti soll der 27-Jährige die Winterpause in Berlin verbringen. "Ich bin dabei, einen Personaltrainer zu besorgen - Ronny braucht Führung", sagte Lamberti der Bild-Zeitung: "Er hat eingewilligt, dass er das machen will. Damit er in der Rückrunde voll durchstartet."

Ronny, in der vergangenen Zweitliga-Spielzeit mit 18 Toren und 14 Vorlagen Topscorer der Liga, kam in dieser Saison zwar elfmal zum Einsatz, allerdings nur einmal über die volle Distanz. Achtmal wurde er nur eingewechselt.

Zum Trainingsstart der Vorbereitung soll der körperliche Zustand des Südamerikaners den Hertha-Verantwortlichen missfallen haben. Medienberichte, wonach Ronny den obligatorischen Laktattest abbrechen musste, hatte der Verein nicht kommentiert. Ronny selbst hatte sich damals gegen die Kritik gewehrt.