São Paulo (SID) - Bei einem Unfall auf der Baustelle des WM-Stadions im brasilianischen Sao Paulo sind zwei Arbeiter getötet worden. Das bestätigten die Feuerwehr und die Polizei von Sao Paulo am Mittwochabend. Ein Kran stürzte auf das Dach der Arena des Traditionsklubs Corinthians, der Kranführer und ein Arbeiter sollen ums Leben gekommen sein. Teile des Stadions wurden beschädigt.

Der Verein bestätigte auf seiner Homepage einen Unfall, ohne Opferzahlen zu nennen. Das Stadion war zum Unglückszeitpunkt zu 94 Prozent fertiggestellt und sollte im Januar eingeweiht werden. Am 12. Juni 2014 soll in der Arena das WM-Eröffnungsspiel stattfinden.

"Es sieht so aus, als wäre der Kran in zwei Teile zerbrochen. Zwei Stockwerke der Zuschauertribünen sind zum Teil zerstört", sagte Architekt Aníbal Coutinho, der vor Ort war. Die Baustelle wurde sofort gesperrt, die Arbeiter wurden in Sicherheit gebracht. Für Mittwoch war der Einsatz von insgesamt 1500 Arbeitern über den ganzen Tag verteilt geplant.

Den Berichten zufolge ereignete sich das Unglück in der Mittagspause gegen 12.45 Uhr Ortszeit, zu dem Zeitpunkt waren nur wenige Arbeiter vor Ort. Der Kran soll umgestürzt sein, als er ein 500 Tonnen schweres Stahlgerüstteil hochhieven sollte. Teile der Osttribüne wurden beschädigt. Der Kran gilt eigentlich als eines der sichersten Modelle Brasiliens, er hat eine maximale Höhe von 114 Metern und kann ein Gewicht von bis zu 1500 Tonnen aushalten.