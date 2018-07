Kairo (dpa) - Der deutsch-ägyptische Publizist Hamed Abdel-Samad ist in Kairo nicht von radikalen Islamisten entführt worden. Ein Beamter der Sicherheitsdirektion der ägyptischen Hauptstadt sagte, er sei von Menschen, die er kannte, verschleppt worden. Die Entführer, mit denen er Geschäftsbeziehungen gehabt habe, hätten Abdel-Samad wieder freigelassen, nachdem dieser Schuldverschreibungen unterzeichnet habe. In dem Streit sei es um einen Betrag von 26 692 Euro gegangen. Abdel-Samad war am vergangenen Sonntag in Kairo verschwunden. Gestern tauchte er wieder auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.