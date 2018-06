Bamako (AFP) Die Parlamentswahl in Mali geht in die zweite Runde. Keine Partei oder Parteienkoalition erhielt bei der Abstimmung von Sonntag eine absolute Mehrheit, wie die Regierung am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. Die zweite Runde soll nun am 15. Dezember stattfinden. Den Angaben zufolge lag die Beteiligung mit 38,4 Prozent noch rund zehn Prozentpunkte unterhalb der zweiten Runde der Präsidentenwahl am 11. August. Die Regierung gab zu, dass dies weniger war als erhofft.

