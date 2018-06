Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat eine Beschwerde gegen das Burka-Verbot in Frankreich geprüft. Sowohl die Anwälte der 23 Jahre alten Klägerin als auch die Vertreterin der französischen Regierung beriefen sich in Straßburg auf das Diskriminierungsverbot.



Für die Regierung in Paris verstößt der Vollschleier gegen die Gleichberechtigung, für die Anwälte der Klägerin diskriminiert das Verbot die Frauen, die die Burka tragen wollen. Das Gesetz verbietet die Verschleierung des Gesichts in der Öffentlichkeit. Wer verwarnt wird, muss mit einer Geldstrafe von 150 Euro rechnen.

In Frankreich dürfen Frauen islamische Kleidungsstücke wie Nikab oder Burka seit April 2011 nicht mehr in der Öffentlichkeit tragen. Die Regierung erließ als erste in Europa ein solches Burka-Verbot. Seitdem mussten bereits mehrere Frauen Bußgeld zahlen. Im September 2011 wurden erstmals Geldstrafen wegen des Tragens einer Burka in der Öffentlichkeit verhängt.

Abnehmen des Schleiers ist für manche Musliminnen eine Demütigung

Die Klage sei "eine populistische Aktion", sagte die Vertreterin der französischen Regierung, Edwige Belliard. Die Frau sei persönlich nicht durch das Gesetz benachteiligt und sei auch nicht verwarnt worden. Ihre Anwälte argumentierten, dass sie sich nicht gegen dieses radikale Verbot verteidigen könne. Für einige muslimische Frauen sei es eine Demütigung, gezwungen zu werden, keinen Vollschleier zu tragen.

Laut Belliard geht es bei dem Verbot um die öffentliche Ordnung, etwa für eine Kontrolle der Identität. Es habe nichts mit einer Diskriminierung wegen religiöser Überzeugung zu tun. Die Frauen, die verwarnt würden, würden nicht gezwungen, ihren Schleier abzunehmen. Ihnen drohe lediglich eine "bescheidene" Geldstrafe.

Rund 2.000 Frauen in Frankreich vom Verbot betroffen

Die Klägerin hatte sich zu Kompromissen bereits erklärt: Bei Kontrollen von Behörden könnte sie einen durchsichtigen Schleier tragen, oder ihren Schleier kurz abnehmen. Schätzungen zufolge tragen etwa 2.000 Frauen in Frankreich die Burka. In dem Land leben rund fünf Millionen Muslime und damit die größte muslimische Gemeinschaft Europas.



Wann die 17 Menschenrechts-Richter zu einem Urteil kommen, ist noch nicht bekannt.