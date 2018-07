Nassau (dpa) - Beim Kentern eines Flüchtlingsbootes vor den Bahamas sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die Zeitung "The Nassau Guardian" unter Berufung auf die US-Küstenwache. An Bord des überladenen Segelschiffes seien Dutzende Haitianer gewesen. 110 Menschen konnten bislang vor der Exuma-Inselgruppe gerettet werden, sagte ein Regierungssprecher der Zeitung "Miami Herald". Die Rettungsarbeiten mit Hilfe der US-Küstenwache dauern an.

