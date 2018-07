Mit dem vorläufig unterschriebenen Koalitionsvertrag zeichnet sich eine neue Situation im Bundesrat ab. Auch die neue Regierung wird – wie ihre schwarz-gelbe Vorgängerin – keine Mehrheit in der Länderkammer haben.

Bis zur Abwahl am 22.September hatte die Regierung aus Union und FDP 15 Stimmen, das Oppositionslager aus SPD, Grünen und Linken 36 Stimmen und das neutrale Lager 18. Die absolute Mehrheit ist bei 35 der 69 Stimmen erreicht. Künftig wird der Regierungsblock auf 27 Stimmen bringen, davon alleine sechs aus dem CSU-regierten Bayern.



Das bedeutet jedoch auch, dass die Opposition nicht mehr die Möglichkeit zur Blockade durch Überstimmen des Regierungsblockes hat. Die früheren Oppositionsstimmen verteilen sich von nun an zum Einen auf die neue Opposition aus Grünen und Linken und auf den starken neutralen Block, zum Anderen auf die SPD und damit ins Regierungslager.



Da die 27 Stimmen nicht für die absolute Mehrheit in der Länderkammer reichen, muss Schwarz-Rot im neutralen Lager um Zustimmung werben. Denn für Beschlüsse schreibt das Grundgesetz im Bundesrat die absolute Mehrheit von 35 Stimmen vor, bei Verfassungsänderungen ist sogar eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Enthaltungen werden als Nein-Stimmen gewertet. Der großen Koalition fehlen acht Stimmen zur Mehrheit – die würden auch dann nicht erreicht, wenn das in Hessen angestrebte schwarz-grüne Bündnis noch scheitern sollte. Eine mögliche große Koalition in Wiesbaden brächte nur fünf Stimmen dazu.