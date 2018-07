Warschau (AFP) Polen will 2014 mit dem umstrittenen Fracking beginnen und Schiefergas kommerziell herstellen. Das kündigte der stellvertretende Umweltminister Piotr Wozniak am Mittwoch laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP anlässlich der Veröffentlichung neuer Testergebnisse von Probebohrungen an. Polen wäre damit das erste EU-Land, das die umstrittene Technik anwenden würde.

