Ettlingen (SID) - Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft hat das erste von zwei EM-Vorbereitungsspielen gegen Bulgarien gewonnen. Vor 750 Zuschauern in Ettlingen bezwang die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) das bulgarische Team 3:2.

Für Marcel Reuter, der sein Einzel mit 2:0 (21:15, 21:17) gegen Gergin Nedjalkow gewann, war sein 31. Länderspiel der letzte Auftritt im Trikot der deutschen Mannschaft. Der Vize-Mannschaftseuropameister von 2006 und 2011 trat aufgrund beruflicher Verpflichtungen aus der Nationalmannschaft zurück.

Die zweite Begegnung gegen Bulgarien am Mittwoch in Lüdenscheid (19.00 Uhr) bestreitet das deutsche Team dann schon ohne Reuter. Die Badminton-Europameisterschaften finden vom 11. bis 16. Februar 2014 in Basel statt.