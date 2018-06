Beirut (AFP) Die wichtigste bewaffnete Rebellenallianz in Syrien hat einen "islamischen Staat" zu ihrem Ziel ausgerufen. Die erst kürzlich gegründete Islamische Front versicherte in einer am Dienstagabend veröffentlichten Erklärung zugleich, dass sie die Rechte von Minderheiten schützen und "keinen repressiven Herrschaftsstaat" gründen wolle. Konkrete Vorstellungen über das Regierungs- und Rechtssystem werden in der Erklärung nicht geäußert, nach Ansicht von Beobachtern soll dadurch Streit in der erst in der vergangenen Woche gegründeten Allianz verhindert werden.

