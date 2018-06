Washington (AFP) US-Vizepräsident Joe Biden will kommende Woche in Peking die Sorgen seiner Regierung über die von China eingerichtete "Luftverteidigungszone" über dem Ostchinesischen Meer zur Sprache bringen. Die länger feststehende Visite biete eine "Möglichkeit", die chinesische Regierung "direkt" mit dem Thema zu konfrontieren und "Aufklärung" zu verlangen, hieß es am Mittwoch aus Regierungskreisen in Washington. Den Angaben zufolge stehen unter anderem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping und Regierungschef Li Keqiang auf dem Programm.

