Washington (AFP) Der Zusammenschluss von American Airlines und US Airways zur weltgrößten Fluggesellschaft soll am 9. Dezember endgültig über die Bühne gehen. Ein Insolvenzgericht habe die Schaffung der neuen American Airlines Group gebilligt, erklärten die beiden Unternehmen am Mittwoch. Für American Airlines bedeutet die Fusion zugleich das Ende des seit zwei Jahren laufenden Insolvenzverfahrens.

