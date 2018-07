Kairo (AFP) Der prominente ägyptische Oppositionelle Alaa Abdel Fattah ist in Kairo festgenommen worden. Sicherheitskräfte hätten den Demokratieaktivisten am Donnerstagabend in seinem Haus im Westen von Kairo festgenommen, schrieb seine Frau Manal Hassan auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Demnach wurde sie bei der Festnahme geschlagen. Die Sicherheitskräfte bestätigten die Festnahme und erklärten, Abdel Fattah werde Anstachelung zur Gewalt vorgeworfen.

