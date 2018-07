Sydney (AFP) Der kanadische Teenie-Star Justin Bieber hat erneut für Ärger gesorgt - diesmal in Australien. Nachdem er die Wände eines Hotels an der Ostküste des Landes besprüht haben soll, ist der Sänger vom erbosten Bürgermeister nachdrücklich zu einem Reinigungseinsatz aufgefordert worden. "Wir waren alle mal jung, aber er hat etwas wirklich, wirklich Dämliches gemacht", sagte Gold-Coast-Bürgermeister Tom Tate am Donnerstag. Bieber solle die Schmierereien, die er offenbar am Mittwochmorgen nach einem Konzert in Brisbane fabrizierte, persönlich beseitigen. "Wenn ein normaler Mensch so etwas macht, muss er 80 bis hundert Stunden gemeinnützige Arbeit leisten", fügte Tate hinzu.

