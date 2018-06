Dallas (SID) - "Oldier" Dirk Nowitzki und die jungen Wilden haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum zehnten Saisonsieg geführt. Der Würzburger kam beim 103:99 gegen die Golden State Warriors auf 22 Punkte sowie 6 Rebounds und war damit effektivster Spieler der Texaner. Monta Ellis, der zuvor in jeder Partie mindestens 18 Punkte für die Mavs erzielt hatte, kam gegen die Warriors wegen Rückenbeschwerden nur auf vier Zähler.

"Die Würfe von 'Oldtimer' Dirk Nowitzki und die neue Generation um Shane Larkin haben gemeinsam für den Sieg gegen die Warriors gesorgt", titelte die Dallas Morning News nach der Partie. Dem konnte Trainer Rick Carlisle nur zustimmen: "Von allen Spielen in dieser Saison war es in diesem am wichtigsten, dass die Bank einen Schritt nach vorn macht. Und sie hat es getan." Vor allem der pfeilschnelle Guard Larkin hatte es Carlisle dabei angetan.

Dallas, das zuvor zweimal gegen die Denver Nuggets verloren hatte, belegt in der Western Conference weiter den sechsten Platz. Nowitzki zog mit nunmehr 25.383 Punkten in der "ewigen" NBA-Rangliste wieder an Kevin Garnett von den Brooklyn Nets (25.364) vorbei auf Platz 14.

Seine zweite Niederlage im zweiten Einsatz nach einer Pause von drei Begegnungen kassierte NBA-Debütant Dennis Schröder. Der 20-Jährige erhielt 27:03 Minuten Spielzeit, konnte mit sechs Punkten und fünf Assists die klare 84:113-Pleite bei den Houston Rockets aber nicht verhindern. Dabei mussten die Texaner auf ihren Topschützen James Harden verzichten, zudem verletzte sich Jeremy Lin früh am rechten Knie. Mit einer Bilanz von 8:8-Siegen ist Atlanta im Osten die Nummer fünf.

Die alleinige Nummer eins der Liga sind wieder die Indiana Pacers. Das Team von Coach Frank Vogel kam durch ein 99:74 bei den Charlotte Bobcats zum 14. Sieg im 15. Saisonspiel. Die San Antonio Spurs, die zuvor gleichauf lagen, kassierten im Spitzenspiel bei den Oklahoma City Thunder eine 88:94-Niederlage. Beim Sieger war Kevin Durant mit 24 Punkten bester Werfer. Dank 28 Punkten von Superstar LeBron James kam Meister Miami Heat zu einem 95:84 bei dessen Ex-Klub Cleveland Cavaliers. Für Miami war es der achte Sieg in Folge.