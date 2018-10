Brüssel (AFP) Die französische Ex-Schauspielerin und Tierschützerin Brigitte Bardot springt belgischen Polizeipferden bei, die ihre Gnadenbrot-Regelung zu verlieren drohen. Der derzeit im belgischen Innenministerium erwogene Plan "bedroht die Zukunft und die Sicherheit der Pferde im Ruhestand", schrieb Bardot am Donnerstag in einem offenen Brief an Belgiens Innenministerin Joëlle Milquet in Brüssel. Das bisherige System dürfe nicht aufgegeben werden, forderte der frühere Filmstar.

