Berlin (dpa) - Union, SPD und Linke wollen im Bundestag gemeinsam bei Finanzhilfeänderungen des Bundes für den Kita-Ausbau das Tempo erhöhen. Nach monatelangem Stillstand im Parlament empfehlen die Parlamentarischen Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer , Thomas Oppermann und Petra Sitte von den Linken in einem Schreiben an Bundestagspräsident Norbert Lammert, ohne Ausschussüberweisung in die zweite Beratung über entsprechende Gesetzesänderungen einzusteigen. Es ist ungewöhnlich, dass gerade Union und Linke gemeinsam eine derartige Empfehlung abgeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.