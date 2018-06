Berlin (AFP) Die Bundeswehr wird sich weiterhin an der internationalen Friedensmission im Südsudan beteiligen. Der Bundestag stimmte am Donnerstag mit großer Mehrheit dafür, den Einsatz in dem jungen afrikanischen Staat bis Ende 2014 zu verlängern. Das Mandat erlaubt den Einsatz von maximal 50 Bundeswehrangehörigen. Die Zahl der tatsächlich stationierten Deutschen lag zuletzt bei 16.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.