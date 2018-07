Hannover (AFP) Der frühere niedersächsische Agrarstaatssekretär Udo Paschedag (Grüne) hält nicht länger an der Darstellung fest, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) habe ihm entgegegen den Richtlinien einen Dienstwagen der Oberklasse erlaubt. Als Zeuge vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Dienstwagenaffäre in Hannover sprach Paschedag am Donnerstag von einem "Missverständnis". Der Grünen-Politiker war im Sommer wegen des eigenmächtigen Autokaufs in den Einstweiligen Ruhestand versetzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.