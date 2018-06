Berlin (AFP) Der japanische Elektronikkonzern Sony bringt am Freitag die neueste Generation seiner Videospielekonsole Playstation in Deutschland und Europa in die Läden. Sony geht damit mit der Playstation 4 eine Woche später an den Start als Konkurrent Microsoft mit seiner Xbox One. In Nordamerika ist die neue Playstation schon seit rund zwei Wochen erhältlich. Nach Angaben Sonys und Microsofts wurden die neuen Geräte am ersten Verkaufstag jeweils über eine Million Mal verkauft.

