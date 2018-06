Berlin (AFP) Experten haben einen Ausbau der Betreuung von Amok-Opfern gefordert. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die erlittenen psychischen Störungen chronisch werden, erklärte die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) am Donnerstag auf ihrem Kongress in Berlin. Wer einen Amoklauf miterleben musste, leide oft noch Jahre danach an den psychischen Folgen, wie posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen, Angstzuständen oder Schlafstörungen.

