London (AFP) Der Energieriese RWE streicht bei seiner britischen Tochter Npower knapp 1500 der 11.000 Stellen. Teile des Kundendienstes würden nach Indien verlagert oder gingen an eine Dienstleistungsgesellschaft, teilte Npower am Donnerstag mit. RWE hatte vor zwei Wochen angekündigt, bis 2016 insgesamt 6700 Stellen zu streichen, 4700 auf dem Heimatmarkt. RWE-Chef Peter Terium begründete dies mit der Energiewende. Das traditionelle Geschäftsmodell breche RWE unter den Füßen weg. Die 1460 Jobs, die in Großbritannien wegfallen, kommen nun noch dazu.

