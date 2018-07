Berlin (AFP) Die trotz Koalitionsvertrag unklare Aufteilung der Ministerien zwischen Union und SPD ist vom hessischen SPD-Generalsekretär Michael Roth kritisiert worden. Der Bundestagsabgeordnete forderte in der "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe) eine Zuteilung der Ressorts noch vor der Mitgliederbefragung seiner Partei zur geplanten großen Koalition. "Klar geht es bei der Mitgliederbefragung um Inhalte, allerdings halte ich es für wichtig zu wissen, welche Ressorts die SPD übernehmen würde. Denn: Ob die CDU das Arbeitsministerium bekommt oder wir – das macht einen Unterschied." In Hessen findet am Donnerstag die erste Regionalkonferenz der SPD zum Koalitionsvertrag statt.

