Berlin (AFP) Die Wettbewerber der Deutschen Telekom wollen den Ausbau mit schnellem Internet auf dem Land in den kommenden Jahren massiv vorantreiben. Die Unternehmen könnten bis 2018 rund 11,2 Millionen Haushalte außerhalb der Ballungsräume mit superschnellen Breitband-Anschlüssen versorgen, wie aus am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Berechnungen des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) mit Sitz in Bad Honnef hervorgeht. Dies setze voraus, dass die Telekom-Konkurrenten in den kommenden fünf Jahren mehr als neun Milliarden Euro in den Netzausbau investierten.

