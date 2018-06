Berlin (AFP) Einen Tag nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen haben Union und SPD ihre Pläne für Leistungsverbesserungen in der Rente verteidigt. Die amtierende Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte am Donnerstag in einer Bundestagsdebatte, die Mütterrente mindere die Benachteiligung, welche die Mütter älterer Kinder gegenüber den anderen hätten.

