Die Länder bekommen eine Fristverlängerung für den Einsatz der Bundeshilfen beim Ausbau von Kindertagesstätten. Der Bundestag stimmte der entsprechenden Initiative zu. Der Bundesrat hatte die Fristverlängerung bis Mitte 2016 schon im November beschlossen. Das aktuelle Investitionsprogramm des Bundes sieht solche Hilfen bislang nur für Projekte vor, die bis Ende 2014 abgeschlossen werden.

Der Bund hat mehr als zwei Milliarden Euro für den Kita-Ausbau bereitgestellt. Die Fristverlängerung wurde damit begründet, dass es insbesondere in Ballungszentren zu Verzögerungen beim Kita-Ausbau kommt. Mehr Betreuungsplätze für Kleinkinder werden wegen des seit dem 1. August geltenden Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz für ein- und zweijährige Kinder benötigt.



Der Bundestagsbeschuss kam durch ein ungewöhnliches Verfahren zustande. Die Fraktionen von Union, SPD und Linken hatten sich in einem Schreiben dafür eingesetzt, zu dem Thema keine inhaltlichen Ausschussberatungen vorzunehmen. Für ein solches Verfahren ist laut Bundestags-Geschäftsordnung eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich, die am Donnerstag zustande kam. Somit konnte der Bundestag dann nach der ersten Lesung vom Vormittag das Gesetz bereits am späten Nachmittag endgültig beschließen.