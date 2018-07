Genf (AFP) Die Schweizer Justiz hat wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs Ermittlungen gegen den Komiker Karl Dall eingeleitet. Die Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft Zürich, Corinne Bouvard, bestätigte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur SDA am Donnerstag Medienberichte, wonach der 72-Jährige Anfang November in St. Gallen festgenommen wurde und vier Tage in Untersuchungshaft saß. Seit dem 7. November sei er wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Die Justizsprecherin wollte keine weiteren Angaben zu dem Fall machen.

